«Для ушей полезно»: Лариса Долина об отношении к винилу

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

У народной артистки Ларисы Долиной большая коллекция виниловых пластинок. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке гала-концерта VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, который состоялся на исторической сцене Большого театра.

«Знают, что я люблю винил. Мне очень часто дарят пластинки, и у меня уже собралась довольно приличная коллекция. Там и старая, очень старая пластинка, например, Битлов (группа The Beatles. — Прим. ред.), Эллы Фицджеральд. И мне кто-то подарил мою раритетную пластинку, которой уже, наверное, лет 40», — поделилась исполнительница.

Также Долина рассказала, что актеры Театра на Таганке подарили ей на юбилей в 2025 году целый музыкальный комплекс, позволяющий прослушивать музыку, записанную на такой носитель.

Она отметила, что в наше время виниловые пластинки получили «новое рождение». Артистка приветствует это модное веяние у молодежи. И даже сама недавно выпустила новую пластинку.

«Это не только модно. Это даже для ушей полезно, потому что качество потрясающие», — подчеркнула певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Долина теперь буквально носит символ потерянного жилья на себе. Артистка вышла на красную дорожку в черном платье с золотым замком и массивным колье в форме ключей.

