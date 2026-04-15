Омский подросток попал в реанимацию после укусов двух клещей

Врачи борются за здоровье несовершеннолетних пациентов, столкнувшихся с тяжелыми формами энцефалита и боррелиоза.

В Омске несовершеннолетнего юношу госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом «клещевой энцефалит» после того, как его одновременно укусили два клеща.

Пациент находился в стационаре под наблюдением медиков более полугода — с конца весны до декабря. При этом в определенный период его состояние требовало подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

После завершения основного курса лечения в конце года пострадавшего направили в специализированный центр для прохождения курса реабилитации.

Профильные страховые организации фиксируют и другие случаи критического течения болезней, передающихся через укусы насекомых. Аналогичное ЧП произошло в Томске, где 16-летнему школьнику диагностировали болезнь Лайма. После первого укуса юноша находился на домашнем лечении, но проигнорировал нападение второго клеща в тот же день.

Через две недели ситуация стала критической: подросток впал в кому из-за развившегося менингоэнцефалита и также был подключен к ИВЛ. Томским врачам удалось спасти жизнь ребенка, и в настоящее время его состояние нормализовалось.

Специалисты подчеркивают, что наиболее опасными последствиями контактов с клещами являются поражения центральной нервной системы, сердца и суставов. Статистические данные показывают, что с начала текущего года от укусов клещей пострадало уже свыше полутора тысяч человек в 64 субъектах страны.

Лидерами по количеству обращений в апреле стали Уральский регион, Московская область, а также территории Приволжского и Центрального округов. Медики напоминают, что при обнаружении присосавшегося паразита необходимо незамедлительно посетить травмпункт для его удаления и проведения экстренной профилактики.

Снятое насекомое настоятельно рекомендуется сдавать в лабораторию для проведения тестов на наличие опасных микроорганизмов, так как своевременная диагностика позволяет избежать осложнений.

