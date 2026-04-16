Биоритмы подскажут: рассчитано идеальное время для тренировок

Синхронизация физической активности с внутренними часами человека значительно повышает эффективность упражнений.

Соответствие времени тренировок индивидуальному хронотипу помогает эффективнее бороться с факторами риска сердечных заболеваний. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В эксперименте приняли участие 150 добровольцев в возрасте от 40 до 60 лет, ведущих малоподвижный образ жизни и имеющих предрасположенность к болезням сердца или лишний вес.

Участников разделили на группы: часть тренировалась в соответствии со своими биологическими ритмами («жаворонки» утром с 8 до 11, «совы» вечером с 18 до 21), а другая часть — в противофазе своему природному циклу.

В течение 12 недель добровольцы выполняли по пять 40-минутных аэробных тренировок умеренной интенсивности в неделю под наблюдением специалистов.

Результаты показали, что показатели здоровья улучшились у всех. Однако у тех, кто соблюдал принцип «хроно-упражнений», прогресс был гораздо заметнее.

Например, системное артериальное давление у таких участников снизилось в среднем на 10,8 миллиметров ртутного столба, в то время как у группы с «неправильным» временем занятий — лишь на 5,5 миллиметров ртутного столба.

Исследователи полагают, что согласованность нагрузки с биоритмами лучше настраивает периферические часы в мышцах и тканях, снижая воспалительные процессы.

Специалисты отмечают, что ежегодно сердечно-сосудистые патологии уносят тысячи жизней, и подобные бюджетные методы профилактики могут стать важным дополнением к стандартной терапии.

Доктор Раджив Санкаранараянан из Британского сердечно-сосудистого общества подчеркнул актуальность этих выводов для современной медицины. И добавил, что перед массовым внедрением рекомендаций требуются дополнительные тесты в реальных условиях.

Тем не менее, ученые уверены: учет того, является ли человек «совой» или «жаворонком», позволяет получить максимум пользы от физической культуры, качественно улучшая сон и метаболические маркеры.

