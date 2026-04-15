Солнце разорвало на части: Земля входит в облако обломков неизвестного астероида

Ученые предупредили о том, что Земля начала проходить сквозь шлейф обломков крупного астероида, который был буквально разорван на части солнечным воздействием. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи из НАСА обнаружили скопление из 282 метеоров, имеющих общую точку происхождения в космическом пространстве. Как поясняют специалисты, эти каменистые фрагменты являются остатками «рок-кометы» — редкого типа небесного тела, разрушенного из-за слишком близкого подлета к Солнцу.

В результате разрушения материнского объекта образовался пылевой след. Столкновение с ним породило для жителей Земли совершенно новый метеорный поток. Новое небесное явление получило официальное обозначение M2026-A1. Наблюдать его в ночном небе можно будет ежегодно в период с 16 марта по 7 апреля. .

«Что делает это открытие таким захватывающим, так это то, что мы, по сути, являемся свидетелями того, как скрытый астероид запекается до кусочков», — отметил автор исследования доктор Патрик Шобер из Космического центра НАСА.

По его словам, умеренная хрупкость обломков указывает на то, что интенсивное солнечное тепло буквально растрескивает поверхность объекта, выжигая запертые газы и заставляя его рассыпаться. Этот процесс обусловлен экстремальной орбитой астероида, приближающегося к Солнцу в пять раз ближе, чем Земля. Радиант нового потока расположен между созвездиями Весов, Девы и Ворона.

Хотя это зрелище может уступать по яркости знаменитым метеорным дождям, оно дает науке бесценные данные о скрытых популяциях околоземных объектов.

Пока сам «родительский» астероид остается неуловимым из-за своей темной поверхности и высокой скорости, однако ученые возлагают большие надежды на миссию NASA NEO Surveyor.

Этот космический телескоп, запуск которого запланирован на 2027 год, станет идеальным инструментом для поиска первоисточника обломков. Изучение таких явлений критически важно для планетарной обороны, так как позволяет выявлять потенциально опасные объекты, скрывающиеся в лучах Солнца.

