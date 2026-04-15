Играть запрещено: что известно о состоянии здоровья 90-летнего Раймонда Паулса

Легендарный композитор Раймонд Паулс, отметивший в январе 90-летний юбилей, снова оказался в центре тревожных новостей. В СМИ появились слухи о его госпитализации. Сам Паулс сказал, что перенес недавно операцию, но успокоил поклонников, заверив, что уже давно дома.

Инфаркт и операция на сердце

Октябрь 2025 года стал переломным для здоровья композитора. Паулс перенес инфаркт и сложное хирургическое вмешательство.

Из-за операции у него временно возникли проблемы с речью, что вызвало серьезную тревогу у поклонников.

Врачи вынесли суровый вердикт: Паулсу категорически запрещено играть на рояле.

«Теперь я категорически сказал, что играть не буду, потому что мне этого просто нельзя», — признавался музыкант в беседе с РИА Новости.

В феврале 2026 года Паулс вновь вышел на связь откровенно рассказал о своем состоянии.

«Мне надо лекарства принимать и дома сидеть. Я очень плохо себя чувствую. А как себя еще в моем возрасте можно чувствовать? Хорошо, что еще живой», — поделился он с изданием «Абзац».

Проблемы со зрением и отмена концертов

Еще в 2024 году Паулс заявлял о возможном завершении карьеры. Причиной стало резкое ухудшение зрения после операции. Композитор перестал носить очки, но начал испытывать трудности при работе с нотами.

Из-за проблем со здоровьем пришлось отменить несколько запланированных выступлений в Латвии, включая концерты «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс / Бусулис / Кейшс».

Тяжелые утраты

На здоровье также сказалась тяжелая утрата в жизни маэстро. В августе 2023 года ушла из жизни его супруга Светлана. С ней в браке Паулс прожил 56 лет.

После смерти жены композитор сильно ограничил общение, стал реже выходить на публику. Ходят слухи, что он хранит прах супруги дома, желая быть упокоенным рядом с ней.

Также в 20025 году умерли сестра композитора и близкий друг маэстро, латвийский политик Янис Петерс.

90-летие Раймонда Паулса

Несмотря на запреты врачей, Паулс сел за рояль во время своего юбилейного вечера в рижском театре Dailes 12 января 2026 года.

Президент России Владимир Путин поздравил маэстро, отметив, что его творчество объединяет слушателей разных поколений.

Еще одним важным событием стало решение композитора отозвать все ранее выданные доверенности. Он лишил своих представителей права заключать сделки от его имени и управлять финансовыми вопросами.

«Все нормально, не волнуйтесь»

Несмотря на череду тревожных новостей, сам Паулс старается успокоить поклонников. В разговоре с aif.ru он опроверг слухи о госпитализации, которые появились в СМИ.

«Двигаюсь и даже иногда играю, но очень редко, но в принципе, дышу еще и слышу наш разговор. Я уже давно дома, и за мной здесь смотрят. Все нормально, все хорошо, не волнуйтесь. Желаю вам всего наилучшего», — сказал он.

Композитор отметил, что сейчас его состояние стабильно.

