Новая Нева: как изменится навигация в Петербурге в 2026 году

В этом сезоне в Северной столице ожидают рекордное количество туристов — до 13 миллионов.

В Петербурге официально стартовал сезон навигации: с середины апреля горожане и туристы вновь могут любоваться разведенными мостами и отправляться на водные прогулки. Но есть ограничения и новые правила. Не все маршруты в этом году доступны, в некоторых местах движение катеров и лодок разрешено только в одну сторону. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков расскажет об изменениях.

Говорят, главный проспект Петербурга даже не Невский, а сама Нева. В сезон навигации уж точно. И вот ее официальное открытие. У Дворцового моста — пробка.

У воды еще довольно прохладно. Но пассажиры довольны.

«Мы попали на закат. Прекрасно», — говорит туристка.

«Ночь замечательная, очень красиво, тепло, виды прекрасные», — делится впечатлениями еще одна гостья города.

А уже скоро на Неве будет вот так: сотни судов от мала до велика. Такое только в Петербурге.

12 с половиной миллионов туристов принял город на Неве в прошлом году. Это абсолютный рекорд. В этот сезон ждут еще больше — до 13 миллионов гостей. И многие, конечно, предпочтут смотреть на Петербург с воды.

«Запускаем старт высокого летнего сезона. Вот вам, пожалуйста, визитная карточка: мосты, прогулки по Неве, рекам и каналам. Все, что любят туристы», — сообщил председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

А любят сильно. На капитанов и их катера — колоссальный спрос. Говорят, небольшая лодка за несколько миллионов окупится чуть ли не за сезон. Значит, и предложение будет. Нередко — довольно сомнительное.

«Сегодня бесконтрольное количество судов на речке. Люди, которые не умеют плавать, с детьми на борту пересекают судовой ход, они ничего не понимают. Эти услуги в принципе нельзя допускать», — считает директор судоходной компании Андрей Кузнецов.

Получить права на управление катером не сложно. Практика и теория больше похожи на формальность.

«Достаточно три дня потренировать „угадайку“, пойти сдать этот угадай-тест, потом чисто формальный практический: отъехали, подъехали на мотолодке от пирса. И все, тебе выдают уже права, имеешь право управлять маломерным судном», — пояснил член экспертного морского совета Александр Недошивин.

А какая подготовка, такой и результат. Трагедии на воде в Петербурге — стабильно каждый сезон. То пассажиры за борт выпадут, то катера друг в друга или прямо в набережную врежутся.

К слову, простых прав ГИМС будет мало. Чтобы катать пассажиров за деньги, капитан обязан пройти дополнительное обучение и получить коммерческое удостоверение судоводителя. На это уйдет несколько месяцев. Но куда соблазнительнее сразу отправиться зарабатывать.

Капитан затонувшей в Финском заливе яхты получил один год лишения свободы. Он катал пассажиров из Кронштадта в Петербург. Когда судно пошло ко дну, спасательных жилетов на борту всем не хватило. Один из пассажиров погиб.

Как бы красиво ни выглядел Петербург с воды, не стоит забывать о том, что быстроводная и коварная Нева и не менее опасный Финский залив человеческих ошибок прощать не будут.

