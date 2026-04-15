В Петербурге руфер забрался на крышу Спаса-на-Крови

В Петербурге задержали подростка, который забрался на крышу храма Спаса-на-Крови. Любителя острых ощущений заметили прохожие и позвонили в полицию. Уже на месте правоохранителям пришлось вызывать на подмогу спасателей. Руфер забрался так высоко, что снять его можно было только с помощью пожарной лестницы.

Теперь специалистам предстоит оценить возможный ущерб храму. Самим экстремалом сейчас занимается отдел по делам несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге поймали группу подростков, которая перебегала Западный скоростной диаметр, едва не став причиной массовой аварии. В результате желания пощекотать нервы движение на магистрали было парализовано.

Некоторые из этих подростков относят себя к руферам. Собравшись большой толпой, молодые люди планировали подняться на крышу жилого комплекса на Васильевском острове. По пути к зданию они вели себя шумно, выкрикивали матерные слова и изрисовали одну из остановок.

