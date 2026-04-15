Самый маленький в мире дрон с ИИ: как в России развивают беспилотные технологии

В Москве уже представили мобильный комплекс управления квадрокоптерами нового уровня.

В России придумали, как еще лучше защитить операторов дронов. В столице впервые показали новый мобильный пункт управления. Чем он отличается от своих предшественников и как искусственный интеллект может повысить возможность отечественных БПЛА — узнал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Наши инженеры нашли способ сделать операторов дронов менее уязвимыми. В Москве представили мобильный комплекс управления беспилотниками нового уровня. К нему могут подключаться сразу три человека и до 12 квадрокоптеров. Но главная его задача — уберечь людей от вражеских снарядов.

Этот модуль управления наземной станции «Зенит» помогает оператору дрона оставаться необнаруженным. Передатчик из пульта размещается в один из разъемов. Само устройство боец может отнести куда угодно. В результате человек остается цел, а дроны-разведчики противника бьют по ложным целям.

Разобрать и собрать комплекс можно с помощью обычной крестовой отвертки. Еще одной передовой разработкой стал FPV-перехватчик под управлением искусственного интеллекта. Для работы с ним не требуется особых навыков. Беспилотник полностью автономен.

«Оператору не нужно догонять цель. Этот дрон догонит ее самостоятельно. Без зависимости, есть у нас там сигнал или нет. Он может летать под воздействием РЭБ, ориентируясь на свои датчики», — рассказал инженер отдела БПЛА конструкторского бюро Павел Трухин.

Нейросети постепенно осваивают роль основного пилота почти во всех вариациях летающих роботов. Так, на выставке «Экспо Электроника» представили самый маленький в мире дрон с ИИ на борту. Его вес всего 85 граммов. Миниатюрный квадрокоптер может охранять помещения, наблюдать за растениями в теплицах, проводить учет. И все это без участия человека.

«Если один человек будет проходить один и тот же промежуток и сканировать, это займет у него достаточно большое количество времени. Один дрон в пять раз быстрее просто тем, что он может пролететь и просканировать», — отметил технический специалист Андрей Рейтлингер.

В России беспилотники активно используют в образовании, сельском хозяйстве, при грузоперевозках в труднодоступные регионы и для контроля газо- и нефтепроводов. Поиски их применений продолжаются. Одним из самых неожиданных решений стал противопожарный квадрокоптер из Башкирии.

За счет доступности дронов к 2035 году рынок гражданских беспилотников может вырасти вдвое. Уже сейчас производство российских корпусов и некоторых плат выходит дешевле китайских аналогов.

«Возникает вот эта независимость от поставок из других стран. Если, например, до начала специальной военной операции мы покупали все бесколлекторные электродвигатели для дронов, то сейчас уже почти, наверное, половина двигателей в России уже производится», — подчеркнул академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

К тому же наши производители обходят конкурентов в скорости доставки и повышают контроль качества продукции.

«Каждый полетный контроллер проходит полную проверку перед тем, как отправится к покупателю. За счет этого мы обеспечиваем практически стопроцентные гарантийные условия работоспособности нашего изделия», — заявил инженер-программист Сергей Мелюков.

Сегодня весь мир пытается найти тот самый идеальный беспилотник. Искусственный интеллект как раз часто помогает приблизиться в решении этой задачи со звездочкой.

Например, американские дроны, благодаря алгоритмам, научились слышать звук чужих винтов на расстоянии до 100 метров. Новый французский перехватчик теперь всенаправленный и умеет крутиться вокруг своей оси. А швейцарский аппарат не теряется даже в заснеженных горах.

Мировая гонка дронов только набирает обороты. Россия в ней — среди лидеров. Главное, чтобы инженерные решение нашли развитие в реальной работе.

