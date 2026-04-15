«Попадут на осиновый кол»: Лавров об энергетической зависимости Европы

© РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

На пресс-конференции в Китае глава российского МИД прокомментировал топливный кризис из-за действий США на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке и мировых энергорынках в центре внимания на переговорах в Пекине. Сегодня главу нашего МИД там принял председатель КНР Си Цзиньпин. Сейчас в условиях международной турбулентности отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах. Так наша страна готова поддерживать союзников в вопросах поставок энергоресурсов.

Особое внимание на переговорах уделили подготовке скорого визита Владимира Путина. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок передает из Пекина.

Утро, второй день визита Сергея Лаврова в Пекин. Кортеж министра иностранных дел России отправляется на встречу с Си Цзиньпином. Встреча прошла в Доме народных собраний.

«Прежде всего прошу передать искренний привет президенту Путину. Накануне Праздника весны мы с президентом провели видеоконференцию. Глубоко обменивались мнениями по китайско-российским отношениям и актуальным международным и региональным вопросам. Разговор прошел весьма успешно», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

На высшем уровне России и Китаю всегда есть что обсудить. И организация встречи Путина и Си идет активно. Об этом, в том числе, глава российского МИД рассказал потом журналистам.

Кульминация визита Сергея Лаврова в Китай — пресс-конференция. Кризисы, что спровоцировал Запад, отражаются и на наших отношениях с Китаем. Вопрос корреспондента «Известий» как раз о последствиях действий США на Ближнем Востоке.

«Из-за блокады Ормузского пролива Китай испытывает недостаток в энергоресурсах. Может ли Россия помочь этот недостаток восполнить?» — спросил корреспондент.

«Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник, и у Китайской Народной Республики, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе», — ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Последствия накрыли не только Азии. Европа в ужасе от того, какую судьбу ей готовит заокеанский союзник.

«Они начинают понимать, что если сейчас Европа слезет, по их выражению, с российской нефтегазовой иглы, то автоматически может попасть на осиновый кол энергетического вида другой великой державы. И эта другая великая держава уже активно этот осиновый кол затачивает для европейцев», — пояснил Лавров.

Разногласия США с НАТО грозят созданием нового, еще более агрессивного альянса. Бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог — инициатор.

«Продвигает идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена, да даже не только члена, а в качестве его ведущего участника. И Зеленский активно эту идею поддерживает. И то, что Соединенные Штаты хотят таким образом переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России», — сообщил Лавров.

Возьмет ли Европа на себя эту ответственность? И главное — удержит ли? Свои позиции она старается изо всех сил усилить. И помощь в победе проевропейских сил на выборах в Венгрии, вроде бы, стала одним из таких шагов. Лидер победившей партии Петер Мадьяр заявил, что с Москвой говорить готов, но сам не позвонит. Упрашивать его тоже никто не будет.

«Вы знаете, мы вежливые люди, поэтому, есть ли сейчас лидер, победившей в Венгрии на выборах партии, господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями», — отметил Лавров.

Россия готова к любым контактам, как с новым руководством Венгрии, так и с властями США. Вот только на пути развития российско-американских отношений стоит украинский вопрос.

«Мы приняли предложение, которое нам было сделано на Аляске. Мы остаемся привержены. Там речь шла о признании де-юре реалий на земле. И это было предложение Соединенных Штатов. Буквально стая, иначе трудно назвать происходившее, из Европы сразу бросилась обрабатывать американскую администрацию, чтобы она не соглашалась на свое собственное предложение», — рассказал министр.

Мир становится сложнее и опаснее. Но, как заверил Сергей Лавров, у России и Китая есть все, чтобы не зависеть от любых агрессивных авантюр.

