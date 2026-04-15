Россия завершила эвакуацию специалистов, которые строили АЭС в Бушере

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ahmad Halabisaz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия завершила эвакуацию специалистов, которые участвовали в строительстве атомной электростанции в Бушере.

По словам генерального консула, сегодня исламскую республику покинули 108 наших соотечественников. Таким образом, для обслуживания АЭС в Иране останутся всего 20 критически важных специалистов. Все остальные смогут вернуться к работе после стабилизации обстановки в регионе.

Всего с начала конфликта из Бушера вывезли более 600 россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специальный корреспондент «Известий» Насер Ашкери первым среди мировых СМИ побывал на острове Харк после начала конфликта между США и Ираном. В условиях секретности и постоянной опасности он подготовил серию эксклюзивных репортажей.

Остров Харк называют запретным, вход на него закрыт, поскольку через этот узел проходит около 80% иранского экспорта сырой нефти. Журналисту удалось запечатлеть нефтепогрузочные терминалы и военные ангары, а также пообщаться с местными жителями. «Известия» также показали кадры из зоны боевых действий в провинции Бушер, где корреспондент побывал на месте американской операции по спасению сбитых летчиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.