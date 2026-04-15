Пока без прогресса? Чего удалось достичь на переговорах Израиля и Ливана
Встреча завершилась трехсторонним заявлением.
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке прямо сейчас разворачивается в Ливане, где израильская армия возобновила масштабное наступление. ЦАХАЛ сразу же взял в осаду один из крупнейших приграничных городов.
Под массированными обстрелами не только военные объекты. Целые кварталы превращаются в руины. Удары наносят даже по медицинским центрам Красного креста, есть погибшие. Всего с начала эскалации жертвами стали более двух тысяч ливанцев.
И в это же время дипломаты из Бейрута и Тель-Авива встретились в Вашингтоне для переговоров, впервые за три десятилетия. Посредником выступил госсекретарь Марко Рубио. Но говорить о прогрессе пока не приходится. Итоги встречи подвел корреспондент Мохаммад Карам с телеканала «Аль-Маядин». Он передает из Вашингтона.
Администрация Трампа настаивает: любое соглашение по Ливану должно быть достигнуто при посредничестве США. Фактически, это сигнал, что Ливан не является предметом обсуждения в переговорах с Ираном.
Переговоры продолжались около двух часов и завершились совместным трехсторонним заявлением, в котором нет ни одного упоминания о прекращении огня. В документе лишь перечислены требования сторон и достигнута договоренность о следующем раунде прямых переговоров.
Также в американской администрации сообщили, что готовится новая встреча с представителями Ирана. Сам Трамп заявил, что это может произойти в Пакистане в ближайшие два дня.
