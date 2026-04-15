Озеро в лесу: лысина оказалась знаком повышенной выносливости и бодрости

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчины без волос получают больше солнечного витамина, но секрет их энергии — в гормонах.

Повышенная бодрость и физическая выносливость у лысых мужчин напрямую связаны с уровнем тестостерона и открытостью кожи для синтеза витамина D. Об этом в День лысых мужчин, который отмечается 15 апреля, рассказала врач-терапевт Кристина Радина в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, сама по себе лысина — небольшой участок тела, но он действительно сильнее подставлен солнечным лучам.

«Лысина — это, конечно, небольшая часть поверхности тела, но она действительно более открыта воздействию солнца. Это зона, где синтезируется витамин D», — пояснила Радина.

При этом она подчеркнула: витамин D не назовешь «витамином бодрости». Если его уровень в норме, разница между 50 и 80 единицами не влияет на самочувствие, а вот дефицит грозит слабостью и частыми простудами.

Главный же фактор, по мнению врача, — гормональный. Один из типов облысения (андрогенная алопеция) развивается на фоне повышенного уровня андрогенов — тестостерона и дигидротестостерона.

«Тестостерон связан с энергией, выносливостью и мотивацией. Мужчины с его более высоким уровнем часто физически активнее», — отметила терапевт.

Такие мужчины чаще ведут активный образ жизни, что само по себе укрепляет здоровье и улучшает самочувствие. Так что ощущение бодрости — заслуга образа жизни и гормонального фона, а не самой лысины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.