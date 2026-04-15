Долина вышла на красную дорожку с ключом от квартиры на шее

Лариса Долина появилась на красной дорожке с колье в форме ключа

Не успел скандал утихнуть, как артистка решила о нем напомнить.

Не успел скандал с квартирой утихнуть, как народная артистка России Лариса Долина решила напомнить о нем интересным выбором аксессуаров. Певица появилась на красной дорожке в черном платье с золотым замком и массивным колье в форме ключей. Долина теперь буквально носит символ потерянного жилья на себе. Кадры с мероприятия попали в распоряжение 5-tv.ru.

На исторической сцене Большого театра прошел гала-концерт Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, куда артистка пришла в приталенное платье макси-длины из черного бархата с V-образным вырезом, по центру которого спускалась золотая застежка-молния.

Главным акцентом стали украшения от Schiaparelli: массивная цепь-колье с подвеской в виде ключа и асимметричные серьги в виде сюрреалистических губ, ушей и носа.

Общая стоимость аксессуаров артистки оценивается примерно в 400 тысяч рублей.

Журналисты отметили, что привычнее видеть певицу в более сдержанных украшениях. Однако Долина сразу решила все прояснить.

«Непривычно? Это же Schiaparelli», — просветила присутствующих певица.

Как Долина пережила квартирный скандал

Выход в свет в столь смелом образе состоялся на фоне того, что певица постепенно возвращается к публичной жизни после скандала с продажей квартиры.

Весной 2024 года Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее продать квартиру в Хамовниках и перевести им 112 миллионов рублей.

Ситуация тянулась почти два года и завершилась в декабре 2025 года решением Верховного суда, который оставил квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

Сейчас Лариса Долина вынуждена снимать жилье. Певица прописана в двухкомнатной квартире в районе Лефортово площадью около 50 квадратных метров, которую она приобрела около 20 лет назад. Однако фактически никогда там не жила и не планирует переезжать.

Долина рассказала, что ей есть где жить. Она уточнила, что пока не знает, когда сможет вновь приобрести собственное жилье.

При этом певица отметила, что район хороший, а квартиру ей сдают на очень выгодных условиях.

Также Долина в недавнем интервью заявила, что перевернула эту страницу жизни и простила всех, кто причастен к ее жилищным проблемам.

