Задержаны организаторы крупнейшей площадки для ухода от налогов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Их деятельность нанесла ущерб бюджету России более чем на один триллион рублей.

В Москве сотрудники ФСБ задержали организаторов крупнейшей площадки для ухода от налогов. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, с 2023 года по 2026-й задержанные создали более четырех тысяч фиктивных юридических лиц. Они были открыты на бумаге, но в реальности не занимались какой-либо деятельностью.

Эти юрлица использовали для незаконного заработка. Задержанные продали почти 40 тысяч поддельных счет-фактур организациям. В этих документах были указаны ложные сведения об оказании различных услуг, продажи товаров, передаче имущества или выполнении работ.

Фиктивные данные с этих счет-фактур отражались в отчетах налогоплательщиков и передавались в налоговые органы.

Деятельность данной площадки нанесла ущерб бюджету России из-за недостающих налогов на сумму более чем в один триллион рублей.

Было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что налоговые органы организовали проверку компании стендап-комика Нурлана Сабурова. Компания Нурлана не имеет признаков деловой активности. Кроме того, сведения о юридическом адресе бизнеса не соответствуют действительности.

