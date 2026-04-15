Против Кэти Перри начато расследование из-за заявления актрисы об изнасиловании*

Фото: www.globallookpress.com/Chris Young

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предполагаемая жертва утверждает, что певица «потерлась гениталиями о ее лицо*».

Актриса Руби Роуз выдвинула обвинения в сексуальном насилии* против певицы Кэти Перри спустя почти два десятилетия после предполагаемого инцидента. В отношении артистки начато расследование. Об этом сообщает New York Post.

По словам пострадавшей, она завершила подачу всех необходимых отчетов в правоохранительные органы. Это накладывает на нее юридический запрет на публичное обсуждение деталей дела.

Насилие, как утверждается, произошло в 2010 году в ночном клубе австралийского Мельбурна. По словам Роуз, Перри «потерлась гениталиями о ее лицо*», когда она лежала на коленях у друга.

Исполняющий обязанности сержанта полиции Пол Хоган подтвердил СМИ, что детективы группы по расследованию сексуальных преступлений и жестокого обращения с детьми занимаются изучением этого дела.

Сама Роуз отметила в социальной сети Threads**, что передача дела полиции стала для нее облегчением и позволила начать процесс исцеления от психологической травмы.

Представители Кэти Перри категорически отвергают все претензии, называя их опасной и безрассудной ложью. В заявлении подчеркивается, что Руби Роуз ранее уже выступала с серьезными публичными обвинениями в адрес других людей, которые впоследствии не находили подтверждения.

Сама Роуз объяснила долгое молчание ментальными проблемами и зависимостью от Перри. Актриса утверждает, что в то время певица обещала помочь ей с американской визой в надежде на молчание.

Актриса добавила, что готова к возможным судебным искам о клевете, так как, по ее словам, происшествие видели несколько свидетелей.

Тем временем Перри опубликовала в соцсети фрагмент своей песни со словами о том, что истина освободит человека. Многие расценили это как косвенный ответ на обвинения.

Расследование осложняется тем, что события происходили около 20 лет назад. Однако австралийские правоохранители намерены досконально проверить все факты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.