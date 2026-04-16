Мусор в голове: как матерная речь разрушает здоровье человека

Чистый лексикон жизненно необходим человеку.

Регулярное употребление матерных слов оказывает крайне негативное влияние на самочувствие и физическое состояние людей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление доктора медицинских наук Турата Касымбекова.

По словам профессора, использование бранных слов свидетельствует о замусоренности сознания, что неизбежно ведет к деградации и отходу от естественных природных законов.

Врач подчеркнул, что чистая речь жизненно необходима человеку так же, как и чистая вода. По его словам, привычка материться ради связки слов превращает мышление в свалку лишней информации.

Специалист пояснил, что в определенные моменты истории крепкое слово помогало мобилизовать силы для тяжелого труда или побед на фронте, выдавая мощный заряд энергии. Однако в мирной повседневной жизни этот ресурс не находит правильного применения и трансформируется в разрушительную силу.

Касымбеков отметил наличие медицинских трудов, подтверждающих, что любители ругаться чаще сталкиваются с заболеваниями и восстанавливаются после них значительно дольше.

Эксперт отметил, что для достижения долголетия внутренний мир человека должен оставаться гармоничным. И слова, которыми он выражает свои мысли, не является исключением.

