Ярмарка кошмаров: 21-летняя певица погибла во время катания на карусели

В Бразилии 21-летняя певица погибла во время катания на аттракционе

Фото: www.globallookpress.com/Khalil Dawood

Артистка считалась яркой восходящей звездой в жанре госпел.

В Бразилии 21-летняя певица погибла в результате крушения аттракциона на передвижной ярмарке. Об этом сообщает Need To Know.

Трагедия произошла, когда конструкция под названием «Гусеница» внезапно вышла из строя. Вагонетки карусели сошли с рельсового полотна, из-за чего девушку выбросило наружу.

Падение с высоты привело к травме головы, не оставившей шансов на спасение.

По данным правоохранительных органов, различные ранения получили еще трое посетителей, катавшихся на аттракционе.

Сразу после случившегося полиция инициировала разбирательство и задержала двоих сотрудников, несших ответственность за техническую эксплуатацию и безопасность данного аттракциона.

Представители организации, курировавшей проведение праздничных мероприятий на ярмарке, уже выразили соболезнования родственникам погибшей девушки. Руководство компании подчеркнуло готовность оказывать полиции максимальное содействие на всех этапах следственных действий.

Масиэль считалась одной из самых ярких восходящих звезд в жанре госпел. Девушка только начинала свой творческий путь. Однако она уже успела завоевать признание публики и любовь значительного числа фанатов.

В своих интервью певица часто подчеркивала, что музыка является для нее способом служения Богу.

