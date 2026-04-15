Отпуска не будет: юрист объяснила правила возврата денег за путевки

Юрист Лукина: при отказе от тура нужно возместить понесенные расходы оператору

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмена поездки по инициативе клиента может привести к ощутимым финансовым потерям.

Отказ от забронированного тура в любое время является законным правом гражданина. Однако возврат влечет за собой обязанность возместить туроператору все понесенные им расходы. Об этом сообщила юрист Софья Лукинова в беседе с Lenta.ru.

Эксперт подчеркнула, что в большинстве случаев путешественникам стоит рассчитывать лишь на частичный возврат средств. Компания уже могла оплатить авиабилеты, гостиничные номера и трансферы.

По словам специалиста, главным фактором в каждом случае являются условия договора.

Она также добавила, что правовое регулирование таких споров основывается на федеральном законе «Об основах туристской деятельности» и нормах Гражданского кодекса, касающихся возмездного оказания услуг.

Важным нюансом является прямая зависимость суммы возврата от конкретных сроков Чем ближе дата запланированного вылета, тем выше будут невозвратные издержки организатора.

Все эти детали, включая возможные штрафные санкции и порядок проведения расчетов, должны быть зафиксированы в договоре.

Однако при возникновении угрозы безопасности в стране назначения ситуация меняется. В таких обстоятельствах закон встает на сторону туриста.

По словам юриста, если государственные органы официально рекомендуют воздержаться от поездок, у путешественника есть право требовать либо полного возврата средств, либо равнозначной замены тура без дополнительных затрат.

