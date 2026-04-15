Размещение данных соседей в домовом чате грозит крупным штрафом

Управляющие компании также могут получить денежные санкции.

Публикация персональных данных соседей в общедомовых чатах без получения их предварительного согласия может обернуться для нарушителей административным штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимира Никишина в беседе с РИА Новости.

Специалист пояснил, что подобные действия расцениваются российским законодательством как неправомерная обработка конфиденциальной информации.

Под персональными данными в контексте мессенджеров могут пониматься ФИО, номера телефонов, адреса квартир и иные сведения, позволяющие идентифицировать конкретного человека.

Размер денежного взыскания напрямую зависит от статуса лица, допустившего распространение чужих сведений.

Как уточнил эксперт, для граждан за размещение данных без согласия соседа предусмотрен административный штраф — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При этом, для должностных лиц санкция составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Таким образом, даже эмоциональный порыв или попытка публичного порицания должников в онлайн-сообществе может привести к законным претензиям со стороны пострадавших.

Особое внимание Никишин уделил ситуациям, когда правила нарушаются повторно. В таких случаях меры ответственности значительно ужесточаются, а суммы выплат возрастают почти вдвое.

При рецидиве обычным гражданам придется заплатить в казну уже от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц, например, сотрудников управляющих компаний или председателей ТСЖ, санкции составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Максимальное же наказание предусмотрено для организаций: юридическим лицам за повторное распространение личной информации жильцов в цифровом пространстве грозит штраф в диапазоне от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

