Плоды размером со сливу: как правильно ухаживать за крыжовником

7Дней.ru: для хорошего урожая крыжовника нужно соблюдать график сезонных работ

Фото: © РИА Новости/Ольга Головко

Комплексный подход к подкормке и поливу поможет вернуть былую урожайность даже старым растениям.

Соблюдение графика сезонных работ позволит ежегодно собирать богатый урожай крупного крыжовника. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Читательница издания Светлана рассказала, что этот кустарник является долгожителем. Однако он крайне чувствителен к дефициту солнечного света и влаги.

Из-за поверхностного залегания корневой системы, которая находится на глубине всего 10–20 сантиметров, растение часто страдает от пересыхания.

Для получения сладких плодов эксперт рекомендует выбирать исключительно открытые солнечные участки, так как в тени ягода не набирает нужного количества сахара.

Весенний этап ухода начинается сразу после схода снежного покрова в апреле, когда растению требуется азот для старта роста. Для такой подкормки подходят карбамид, аммиачная селитра или раствор нашатырного спирта.

В мае, в период формирования завязей, необходимо перейти на органику или комплексные составы. Подойдут нитроаммофоска и настой коровяка. Однако такие удобрения вводят строго по влажной земле для защиты корней от пересыхания.

Летний период требует постоянного полива, но не слишком обильного. По словам Светланы, нужно не менее ведра воды под куст еженедельно.

С июня следует исключить азот, заменив его калийными добавками или древесной золой. Это нужно для того, чтобы плоды стали крупными и не растрескивались.

Избыток азота в конце лета крайне опасен, так как он делает листву уязвимой перед мучнистой росой — основным заболеванием, способным уничтожить весь урожай.

Осенью работа в саду продолжается даже после сбора урожая. В это время формируются почки для будущего сезона.

В сентябре рекомендуется подкормить крыжовник фосфором и калием для успешной зимовки.

Финальным этапом в октябре становится мульчирование прикорневой зоны перепревшим перегноем. Это не только защищает корни от промерзания, но и служит естественным источником питания ранней весной.

