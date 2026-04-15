В Гане священник попытался заживо закопать младенца на свалке
Фото: www.globallookpress.com/Haydn West
Свои действия мужчина оправдывал ложью.
В ганской деревне Абофрем сотрудники правоохранительных органов задержали священника при попытке заживо закопать грудного ребенка на территории мусорного полигона. Об этом сообщает Ghana Web.
Злоумышленник действовал не в одиночку, а в сопровождении сообщника. Преступление сорвалось благодаря бдительности местного жителя.
Мужчина заметил подозрительных людей на свалке поздно вечером и решил проследить за их действиями. Увидев в руках священника пятимесячную девочку, свидетель мгновенно поднял тревогу и призвал окружающих на помощь.
Вмешательство очевидца спасло младенца от неминуемой гибели в яме.
В настоящее время пострадавшая девочка находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении.
Как сообщил помощник главы деревни, изначально злоумышленник пытался оправдать свои действия ложью. Священнослужитель утверждал, что ребенок якобы уже не подает признаков жизни и нуждается в немедленном погребении.
Несмотря на эти заявления, мужчина и его напарник были взяты под стражу.
Полиция проводит расследование, чтобы выяснить мотивы покушения на жизнь ребенка.
