Дорогой пикник: в России подорожал набор для шашлыка

В России подорожал набор для шашлыка до 4986 рублей

Любителям отдыха на природе придется значительно потратиться на покупку инвентаря и мяса в текущем сезоне.

В 2026 году средняя стоимость стандартного набора для приготовления шашлыка, включающего мясо и необходимый инвентарь, составила 4986 рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Специалисты проанализировали потребительские расходы россиян за первую половину апреля и выяснили, что в текущем году сезон барбекю стартовал позже обычного.

На динамику продаж повлияли не только неблагоприятные погодные условия в ряде регионов, но и религиозные факторы, в частности Страстная неделя, предшествующая Пасхе. Это привело к временному снижению покупательской активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно детальным расчетам экспертов, наиболее затратной частью набора стал мангал, средний чек на который зафиксирован на уровне 3067 рублей.

Дополнительные расходы включают приобретение комплекта шампуров за 513 рублей, розжига за 412 рублей и древесного угля, цена которого в среднем составляет 325 рублей.

Покупка самого мяса, уже подготовленного и замаринованного для жарки, обходится гражданам примерно в 668 рублей.

