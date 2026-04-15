Тело женщины нашли во время поисков пропавшего мальчика в Брянске

Спасатели обследовали место происшествия на берегу Десны, где ранее под лед провалилось двое детей.

В Брянске сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины в реке Десна во время поисков пропавшего мальчика. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в канале мессенджера MAX.

Находка была сделана в Бежицком районе города 13 апреля. Спасательная операция была направлена на поиск одного из провалившихся 20 января под лед мальчиков.

Личность погибшей уже предварительно установлена. Предполагается, что женщина является местной жительницей, исчезнувшей еще в конце 2025 года.

В ходе первичного осмотра останков видимых признаков насильственной смерти выявлено не было. В данный момент эксперты работают над установлением точных причин и обстоятельств гибели человека.

Масштабные поиски в акватории Десны начались после трагедии, произошедшей в январе текущего года. Тогда двое детей оказались в воде, провалившись под лед.

Ранее, 8 февраля, спасателям уже удалось обнаружить тело одного из мальчиков. Поиски второго ребенка не прекращаются.

