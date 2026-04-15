Разговор с Венгрией, отношения с Китаем и санкции США: главное из заявлений Сергея Лаврова

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

Во время визита в Китай глава МИД РФ Сергей Лавров затронул и другие важные темы, касающиеся непростой ситуации в мире.

Россия готова к диалогу с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам официального визита в Китай.

Он отметил, что наша страна всегда открыта к общению с другими государствами, и новый глава правительства Венгрии не исключение.

«Если сейчас лидер победившей в Венгрии на выборах партии господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину (президенту России Владимиру Путину. — Прим. ред.), мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями. <…> Мы никогда не уклоняемся от диалога. Президент (Путин. — Прим. ред.) это многократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», — подчеркнул Лавров.

Также глава ведомства на пресс-конференции отметил, что отношения Москвы и Пекина прочны и непоколебимы «перед ветром любых бурь». Взаимодействия России и Китая можно, по его мнению, назвать примером справедливых, равноправных отношений с невмешательством во внутренние дела друг друга.

Лидер КНР Си Цзиньпин добавил, что сотрудничество между нашими странами особенно ценно в такое непростое время, когда международная обстановка постоянно меняется.

Российский дипломат не упустил из вида и отношения России и США. Он отметил, что администрация действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сохраняет санкции против РФ, которые были введены предыдущим главой Белого дома Джо Байденом. Более того, нынешняя власть США укрепляет их и даже расширяет.

Не обошел стороной Лавров и конфликт на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Россия настаивает на продолжении переговоров Штатов и Ирана в Пакистане.

Также он добавил, что Москва готова помочь исламской республике в решении проблемы с обогащением иранского урана.

«Россия, как и при согласовании той программы в 2015 году, готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана. Самые разные формы эта роль может обретать, включая переработку высокообогащенного урана топливного уровня, передачу на хранение в Россию определенного количества — все, что будет приемлемо для Ирана без нарушения его неотъемлемого права как на обогащение урана в мирных целях», — заметил глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что визит Лаврова в Китай вызвал максимальный ажиотаж в прессе. Чтобы сдержать операторов и фотографов, местный протокол даже носил с собой специальную веревку.

