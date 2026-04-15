«Очень молодо выглядит»: Алсу похвасталась естественной красотой своей мамы

Певица Алсу: Я в своем возрасте чаще посещаю косметолога, чем моя мама

Фото, видео: www.globallookpress.com/Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

По словам артистки, ее родительница не прибегала к пластической хирургии и редко посещает косметолога — просто выиграла в генетическую лотерею.

Певица Алсу, как и многие ее поклонники, в восторге от красоты своей мамы Разии Сафиной. Женщине уже за 70, но на некоторых фото и видео, которыми изредка делится звезда, она выглядит немногим старше дочери. Восхищенные фанаты и вовсе говорят — ровесница. Женской зависти в семье нет — только взаимные комплименты.

Алсу призналась, что в свои 42 года чаще ходит к косметологу, чем мама. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке гала-концерта VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, который состоялся на исторической сцене Большого театра.

«Мама у меня очень красивая, при том, что она вообще ничего с собой не делала, никаких операций, манипуляций. Это действительно генетика. Реально она прекрасно, очень молодо выглядит, мне очень повезло с генетикой. Но я в своем возрасте делаю намного больше процедур и чаще посещаю косметолога, чем моя мама», — поделилась Алсу.

Несколько дней назад певица опубликовала в личном блоге видео с родительницей. Она пожелала Разии Исхаковне и отцу Ралифу Рафиловичу всегда быть рядом — молодыми, красивыми и счастливыми. Что ж, просьбу дочери они выполняют с блеском. А мама, вырастившая четверых детей, обзавелась оравой внуков, поражает публику свежестью и элегантностью и продолжает быть объединяющим центром в семье.

«Наверняка, у кого-то иногда даже было желание сбежать, но они всегда были вместе, несмотря ни на что… Преклоняюсь перед своей мамой, которая всегда проявляла невероятную мудрость и сглаживала острые углы, закрывала глаза на многие обстоятельства», — писала Алсу о любимой маме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь певицы Микелла Абрамова поступила в один из крупнейших университетов США.

