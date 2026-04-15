Лавров: Россия продолжает быть готовой к переговорам по Украине

Лавров указал на сохраняющуюся готовность РФ к переговорам по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москва с начала спецоперации продолжает говорить о необходимости конструктивного диалога с Киевом.

Россия остается готова к переговорам по теме украинского кризиса. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава МИД РФ обратил внимание, что европейская элита препятствует некоторым договоренностям, назвав британских, французских и немецких чиновников «нестройным хором», стремящимся сохранить русофобскую заряженность НАТО и ЕС. По словам министра, таким образом Европа «защищает» Украину».

«Мы видели <…> в августе 2025 года на Аляске, что мы приняли то предложение [США]. К сожалению, с тех пор эти договоренности блокируются, торпедируются той самой европейской элитой», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, также сейчас США намерены создать новый военный блок — вместе с Украиной в качестве ведущего участника.

Лавров накануне прибыл в Пекин с официальным визитом. 15 апреля он и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Доме народных собраний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX