Лавров заявил о непоколебимости отношений Москвы и Пекина

Глава МИД РФ подчеркнул устойчивость сотрудничества России и Китая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неизменной прочности отношений между Россией и Китаем. По его словам, взаимодействие двух стран остается устойчивым и не подвержено внешнему давлению. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина продолжает развиваться по различным направлениям. Он подчеркнул, что партнерство строится на взаимном уважении и учете интересов друг друга. По его словам, никакие внешние факторы не способны поколебать достигнутый уровень взаимодействия.

Глава МИД РФ также указал, что Россия и Китай выступают за формирование справедливого мирового порядка и укрепление международной стабильности. Взаимодействие стран, по его мнению, играет важную роль в поддержании баланса сил на глобальной арене.

Лавров накануне прибыл в Пекин с официальным визитом. 15 апреля он и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Доме народных собраний.

