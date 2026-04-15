Лавров указал на сложности урегулирования кризиса на Ближнем Востоке

Фото: Reuters/Adnan Abidi

Глава МИД РФ заявил о невозможности быстрого решения конфликта в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование кризисной ситуации на Ближнем Востоке остается крайне сложной задачей. По его словам, происходящие в регионе события представляют собой «кризисный узел», который невозможно быстро разрешить.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что попытки стремительно «разрубить» накопившиеся противоречия вряд ли приведут к положительным результатам. Он подчеркнул, что ситуация осложняется множеством факторов и требует комплексного подхода и учета интересов всех сторон.

Лавров также указал на важность не игнорировать ключевые вопросы региона, включая палестинскую проблему и ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. По его мнению, без их решения невозможно добиться долгосрочной стабилизации.

Лавров накануне прибыл в Пекин с официальным визитом. 15 апреля он и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Доме народных собраний.

