Лавров отметил готовность РФ помочь с ресурсами нуждающимся в них странам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Конфликт на Ближнем Востоке стал причиной блокады Ормузского пролива, через который осуществляется танкерная перевозка нефти.

Если ближневосточный конфликт приведет к нехватке энергоресурсов у Китая и других стран, Россия поможет их восполнить. О готовности поддержать пострадавшие из-за блокады Ормузского пролива государства заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Ормузский пролив — важнейшая логистическая артерия, связывающая страны Персидского залива с глобальными рынками. Через него на азиатский рынок поступает нефть из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна, Ирака, Ирана и Омана). На водный путь до его закрытия приходилось около четверти мирового трафика нефтепродуктов.

«Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе», — сказал Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не раз заявляла о такой возможности. Президент Владимир Путин также касался этой темы, в том числе в связи с планами Европейского союза (ЕС) разорвать все энергетические связи с Россией. Теперь, по словам министра, в Европе разгорелся кризис, и Еврокомиссию призывают не спешить с планом «перекрытия вентиля» и сжалиться над национальным суверенитетом стран‑членов ЕС.

Как напомнил Лавров, Европа мечтала «слезть с русской нефтегазовой иглы», но теперь она рискует «попасть на осиновый кол» другой великой державы, которая этот кол активно затачивает — для европейцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.