«Отношения повышаются»: когда Путин поедет собирается в Китай с визитом

Лавров: Визит Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

В последний раз российский лидер приезжал в КНР в начале сентября 2025 ггода и принял участие в саммите ШОС и параде к 80-летию Победы.

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай пройдет в первой половине 2026 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

«Отношения все больше повышаются в своем значении для остального мира, для мирового большинства, которое хочет не проблем, не турбулентности, а спокойных условий для устойчивого развития», — отметил министр.

Лавров добавил, что благодаря взаимодействию Владимира Путина и лидера КНР отношения двух стран «демонстрируют высокую устойчивость к тем потрясениям, которые охватили современный мир и в экономическом, и в геополитическом плане».

Подготовку к поездке президента РФ в КНР также прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами издания «Ведомости».

«Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно», — заявил он.

Как отметил автор материала Владимир Кулагин, ссылаясь на собственные осведомленные источники, предварительно обсуждались даты после 18 мая, так как в первой половине месяца проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

В январе 2026 г. помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал поездку Путина в Китай в первой половине года. Кроме того, по его словам, лава государства принял приглашение и на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре в городе Шэньчжэне. Также, говорил Ушаков, президент может отправиться в Казахстан — 28–29 мая в Астане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В последний раз Владимир Путин бывал в Китае в конце августа — начале сентября 2025 года. Тогда он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и параде к 80-летию окончания Второй мировой войны.

