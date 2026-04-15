Определены правила сдачи ЕГЭ в 2026 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Репетиторы по ЕГЭ, кажется, скоро уйдут в прошлое. Выпускники получили возможность готовиться к экзаменам бесплатно. На «Госуслугах» заработал специальный тренажер. С его помощью школьники смогут отработать решение типовых задач и ознакомиться с форматом испытаний.

Как рассказали в Минцифры, сейчас на платформе можно подготовиться к экзаменам по базовой математике и информатике. Помимо самих тестов, есть темы для освоения и повторения, а также видео-консультации от разработчиков ЕГЭ. Кроме того, сайт сохраняет результаты тренировочных экзаменов и отслеживает прогресс.

Рособрнадзор определил правила сдачи ЕГЭ в 2026 году. Список требований не изменился. Выпускники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена им запрещено разговаривать, а также иметь при себе средства связи.

На рабочем столе могут лежать экзаменационные материалы, ручка с чернилами черного цвета, паспорт, разрешенные материалы по предмету, а также лекарства, бутылка воды и перекус. Личные вещи придется оставить в специально отведенном месте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.