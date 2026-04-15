Медведя Степу спасли в Челябинской области

Его хозяин ушел на СВО в 2022-м и пропал без вести.

История медведя Степана, за которой следила вся страна, получила продолжение. Несколько лет назад его спас житель Челябинской области, приютил, позже ушел на СВО, а теперь числится пропавшим без вести. Хищник остался без хозяина и несколько лет жил в тесной клетке. И все могло бы плохо кончиться, если бы не вмешались неравнодушные южноуральцы. За спасением медведя наблюдал корреспондент «Известий» Игорь Борзов.

На голос хозяйки, которая одна ухаживала за косолапым Степаном последние три года, хищник из небезопасного кустарного вольера отправляется в новый дом. За смелость — кусок торта.

Ходы в старом вольере наглухо заварили, чтобы у хищника остался только один путь — в клетку для перевозки. А дальше, как в космическом путешествии: стыковка, погрузка. Медведя даже не пришлось обездвиживать с помощью специальных препаратов. Перешел сам, видимо чувствует, что операция спасательная.

Медведь Степан — один из самых известных хищников в России. Его со сломанными ребрами и пробитой головой много лет назад спас Александр Пермяков. Следил за ним, выхаживал и даже выгуливал по улицам челябинского Троицка на поводке.

«Что он кому сделал? Ему в жизни повезло, что он выжил. А вы представьте, сколько тысяч медведей не выживает», — говорил Александр.

А в 2022-м Александр ушел на СВО. В прошлом году его признали без вести пропавшим.

Содержание хищника легло на плечи супруги. С едой, которой десятилетнему косолапому нужно немало, помогали соседи. Сил и денег не осталось. Но очень хотели, чтобы Степан попал в добрые руки.

«Чтобы его нигде не усыпили, ничего, а вот именно чтобы он был жив и здоров, как говорится», — рассказала супруга Александра Пермякова Алена Микибаева.

Спасательную операцию организовали волонтеры «Народного фронта». Перевозку спланировали вместе с сотрудниками Челябинского зоопарка. На их счету не одна успешная транспортировка хозяев тайги. Но принять у себя Степана не могут — свободных вольеров нет. Со специалистами Росприроднадзора решили искать новое место и оценили, как чувствует себя косолапый. Впереди у Степана — медвежий чек-ап: обследования, прививки, сбалансированное питание и оформление документов.

«Это прогулочная зона. Фактически в десять раз больше, чем там, где он находился. Дальше у нас есть берлога, есть перегон. Он туда зашёл, закрыли, здесь убрали. Все сделано по всем правилам безопасности и удобств», — сообщил представитель «Народного фронта» в Челябинской области Карен Даллакян.

Содержать дома таких хищников не просто негуманно по отношению к животным, но еще и противозаконно. Нужны большие вольеры площадью около 100 квадратов, постоянное наблюдение врачей. Счета — на миллионы рублей. А помощь нужна тысячам медведей, которые до сих пор содержатся в ужасных условиях.

Степану повезло. Теперь следить за ним будут в национальном парке «Зюраткуль». Несколько часов назад его определили в новый просторный дом — с бассейном. И, кажется, косолапый уже освоился.

