«Я абсолютно счастлива и одна»: Лариса Долина не хочет подчинятся мужчинам

Певица Лариса Долина о замужестве: Я сама себе принадлежу и мне очень хорошо

Артистка был замужем три раза и больше не желает связывать себя какими угодно узами.

Народная артистка России Лариса Долина обрела свободу и независимость и теперь не согласна на статус жены. По словам звезды, она не мечтает о новом замужестве и предпочитает компанию дочери Ангелины и внучки Александры очередному свиданию. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке гала-концерта VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, который состоялся на исторической сцене Большого театра.

Журналисты, безусловно интересовались нынешним положением Ларисы Александровны — свободно ли сердце знаменитости? Однако это, подчеркнула она, запретная информация — если кто-то и скрашивает вечера Долиной, то только в тайне от вездесущей прессы. Что же касается браков, трех предыдущих исполнительнице оказалось достаточно.

«Все, больше не хочу. Не имею права никаких советов давать, это только сам деловек должен понимать и знать. Я свободна, я абсолютно счастлива и одна. Я сама себе принадлежу, мне не надо никому готовить еду, ни слушать никого, ни очень сильно торопиться домой, ожидая, что муж предъявит претензии… Я сама себе принадлежу и мне очень хорошо одной. Ну как одной, дети со мной, мои девочки», — поделилась артистка.

Свобода для Ларисы Долиной действительно была долгожданным подарком судьбы. И речь идет не только об отношениях с мужчинами. В этом году певица отмечает 55-летие творческой деятельности. При этом первые 20 лет в профессии она была подчиненной — ею руководили худруки, дирижеры и прочие начальники. Вместе с мужьями, все они остались в прошлом.

«Я не принадлежала сама себе и мне надо было слушать своих начальников. Это, к счастью, прошло», — заключила звезда.

Единственная дочь Додиной появилась в браке с джазовым музыкантом и дирижером оркестра «Современник» Анатолием Миончинским. Певица ушла из-за его алкогольной зависимости и запретила обзаться с Ангелиной и Александрой. Вторым мужем стал бас-гитарист Виктор Митязов, а третьим — еще один бас-гитарист Илья Спицын. Роман начался, когда оба были в браке, ребенку мужчины — полтора года. Они прожили вместе около 20 лет и расстались в 2018 году.

Ранее в интервью 5-tv.ru Долина рассказала о своем райдере.

