Новый Панч: игрушка заменила маму обезьянке Юдзи в зоопарке Мексики

Необходимость в объятиях — не трогательная особенность одной японской макаки, а возрастная потребность любого малыша.

Маленькая обезьянка из мексиканского зоопарка по кличке Юдзи стала новой звездой социальных сетей. Как и ее предшественник Панч — макак из Японии — она осталась без мамы практически сразу после рождения, но при этом нуждалась в заботе. Теперь малыш находит утешение в объятиях плюшевой игрушке, подаренной сотрудниками зоопарка.

Крошка Юдзи повторяет судьбу Панчи. Как и японец Панчи, а также любой ребенок на Земле, этот детеныш нуждается в родительской фигуре, которая обеспечивает ощущение безопасности и эмоциональный комфорт. Желание обнять маму — это инстинкт, не выученное поведение беззащитного существа.

Как пояснили работники мексиканского зоопарка, маленькие обезьянки постоянно цепляются за мать, так как в этом возрасте только она ограждает от враждебного внешнего мира. Поэтому и было решено последовать примеру японских коллег и компенсировать отсутствие родителя Юдзи подарком в виде мягкой плюшевой игрушки.

Видеоролики с Юдзи быстро набирают просмотры в социальных сетях, а пользователи называют кроху «новым Панчем». Оба случая доказывают важность эмоциональной поддержки животных в неволе, для их развития. И первые шаги на этой стезе делают люди, создающие комфортные условия для своих экзотических подопечных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Панчи получил подарок от представителей Московского зоопарка — новую мягкую игрушку и письмо со словами поддержки от морского зайца Макса.

