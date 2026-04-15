Барическая пропасть: почему весной скачет давление, и часто болит голова

Эксперты называют апрель самым коварным месяцем — периодом обострения проблем со здоровьем. И авитаминоз после зимы тут не при чем.

Весной количество жалоб на головную боль, скачки давления и бессонницу без видимой причины значительно возрастает. Как отмечается в материале Life.ru, дело в явлении, которое характерно для апреля и мая и носит название «барическая пропасть». Оно не связано с пресловутым авитаминозом и накопившейся за зиму усталостью, а с метеозависимостью — в этот период атмосферное давление меняется резко и непредсказуемо, и организм просто не успевает подстроиться.

Здоровый человек легко переносит типичные колебания атмосферного давления, однако весной скачки могут составлять от четырех до семи миллиметров за несколько часов — это и есть барическая пропасть. Когда давление восстанавливается после падения, возникает барическая пила, и скачки учащаются. При наличии хронических, в частности сосудистых заболеваний последствиями становятся мигрени и перепады артериального давления.

Когда весной атмосферное давление падает, кровеносные сосуды расширяются, кровь циркулирует медленнее, и гипотоники не могут встать с постели. А когда оно растет, артериальное давление у гипертоников повышается, и в тяжелых случаях это приводит к гипертоническому кризу. Первичные инсульты с кровоизлиянием в мозг чаще случаются именно поздней весной, в дни резкого потепления или похолодания.

Боли в суставах — тоже реакция на падение атмосферного давления, его фиксируют специальные нервные окончания — барорецепторы. Особенно чувствительны люди с артрозом, так что чувствовать погоду коленями вполне естественно. Нервная система тоже оказывается под ударом, а потому возникают бессонница, раздражительность и апатия. Это называется астеноневротической формой метеозависимости. К данному разделу можно отнести и так называемую весеннюю депрессию.

Хуже всего в апреле–мае приходится людям с заболеваниями сердца, сосудов, бронхов и суставов, перенесшие инсульт или инфаркт, а еще пожилые и беременные. Чтобы чувствовать себя лучше, стоит отказаться от кофе и алкоголя, наладить сон, следовать рекомендациям лечащего врача и не забывать принимать прописанные им препараты.

