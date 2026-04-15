Не помощники, а соперники? Как «игрушки для взрослых» разрушают отношения

Не каждый мужчина может быть настолько же «эффективен» в постели, как гаджет. Но сможет ли он заменить живого партнера и дать ощущение близости?

Эротические аксессуары, секс-гаджеты и прочие интимные помощники могут разнообразить пододеяльные будни, но при этом появляются некоторые риски. По мнению сексолога и психотерапевта Андрея Булаха, разного рода вибрирующие игрушки способны негативно повлиять на отношения в паре. Об этом он рассказал журналистам издания Lenta.ru.

Как отметил эксперт, в первую очередь риски, связанные с пристрастием к вибраторам, распространяются на женщин. Стимуляция специальным «инструментом» вызывает привыкание — это быстро, удобно и практически всегда результат оправдывает ожидания. Однако возможно появление зависимости — испытать оргазм во время обычного секса становится все сложнее.

Любительницы гаджетов в некоторых случаях постепенно начинают терять интерес к интимной близости с реальным мужчиной. Это не может не сказываться на отношениях с партнером — использование игрушек будет его раздражать, вызывать ревность, ведь он начнет воспринимать их как соперников.

Аналогичные чувства у партнера может спровоцировать увлечение другого порнографией. По словам сексолога, люди редко смотрят фильмы для взрослых как произведения киноискусства, в большинстве случаев их используют для возбуждения и последующей самостимуляции, для более яркого оргазма. Вторая половина воспринимает происходящее как измену.

