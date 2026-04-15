Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.

Экипажи 120-мм самоходных орудий «Нона-С» отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки, разведчики-десантники в одной из лесополос обнаружили опорный пункт ВСУ с украинскими военнослужащими. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией, для их уничтожения.

Экипажи самоходных орудий «Нона-С» совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в его укрытиях живую силу украинских боевиков.

Разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудием осуществлялась при помощи БпЛА подразделения беспилотных систем десантно-штурмового соединения.

С расчетами орудий налажена устойчивая связь штатными отечественными средствами. Это позволяет наносить удары оперативно, в момент обнаружения противника. Объективный контроль местности транслируется в прямом эфире на командных пунктах.

«Поддерживаем пехоту, подавляем и поражаем огневые точки противника. Приходится подъезжать максимально близко, чтобы был запас по дальности, чтобы поддерживать ребят. Чем ближе, тем лучше, конечно. Самое ближнее, за три километра вставали мы за пехотой, стреляли, можно сказать параллельно земле», — рассказал командир САУ «Нона-С» с позывным «Спортсмен».

Артиллеристы ВДВ из Бурятии действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив обнаруженные объекты ВСУ, экипаж сменил позицию для выполнения новых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

