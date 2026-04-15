Вашингтон выдал лицензии, которые сделают возможными будущие сделки с республикой.

США смягчили санкции против правительства Венесуэлы для ведения переговоров о будущих межгосударственных сделках. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов (OFAC). Уточняется, что ограничения не сняты полностью, вместо этого выданы специальные лицензии на операции с Центральным банком (ЦБ) Венесуэлы и рядом других учреждений.

Администрация президента США Дональда Трампа стремится к развитию нефтяного сектора в республике после захвата президента Николаса Мадуро, укреплению экономики страны на фоне протестов государственных служащих, а также стабилизации нового правительства исполняющей обязанности главы государства Делси Родригес.

Минфин США выдал генеральную лицензию, согласно которой разрешенная деятельность ЦБ Венесуэлы включает банковские, платежные операции и услуги по открытию корреспондентских счетов в американских долларах. Госбанк республики некоторые крупные финансовые организации смогут легально использовать американскую валюту, получать деньги от продажи нефти напрямую и вернуться в глобальную финансовую систему под контролем Штатов после многолетних ограничений.

Санкции США против Венесуэлы были введены в начале года после начала военной операции — 3 января Вашингтон атаковал гражданские и военные объекты южноамериканской страны, захватили и вывезли Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Через два дня президентская чета предстала перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, где их обвинили в причастности к наркоторговле, но не добились признания вины.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении выучить испанский язык, чтобы после завершения военной операции в Иране побороться за пост президента Венесуэлы.

