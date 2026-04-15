«Ормузский запор»: как пролив оказался под двойной блокадой

Фото, видео: 5-tv.ru

Нефтяная лихорадка усиливается: цены растут, а Старый свет остался и без российского, и без ближневосточного топлива.

Трамп же по-прежнему уверяет, что блокада эффективна. И над этим эффектом, не скрывая эмоций, смеется Иран. Его посольство в Таиланде публикует сегодня постер на выборы в США 2028 года, спрашивая готовы ли американцы к этому времени платить по 20 долларов и 28 центов за галлон?

Хотя какие у них варианты, если ситуация с проливом даже подарила геополитике новый термин: «Ормузский запор». Это для тех, кто много ест, но не переваривает иранскую кухню. Тему продолжит корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Это — блокада Шредингера. Есть она или нет, так до конца и не ясно. США по итогам первого дня блокады предъявили миру листовку: якобы ни один корабль не пересек пролив, шесть развернулись. Впрочем, США часто в последнее время говорят о победах там, где их нет и близко. Вот и сейчас каждый стремится проверить.

Сайт, к которому приковано внимание всего мира. Здесь можно в реальном времени наблюдать за морем, а точнее, отслеживать, кто и куда по нему движется.

Накануне США, не договорившись о том, чтобы Иран разблокировал Ормузский пролив, решили заблокировать его сами, чтобы не могли пройти иранские суда и те, кто Ирану заплатил. Джей Ди Вэнс даже символично проговорился.

«То, что сделал Иран, — это акт экономического терроризма против всего мира. Как показал наш президент, в эту игру можно играть вдвоем», — заявил вице-президент США.

На переговорах в Исламабаде стояла задача разблокировать пролив, а не заблокировать еще сильнее.

«Иран оказался первой страной, так скажем, жертвой американской агрессии, которая сумела не только устоять при этой агрессии, но и дать такие ответы Соединенным Штатам и Израилю, что они вынуждены были пойти на переговоры», — считает ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

На этом фоне нефтяная лихорадка все сильнее поражает США. Министр энергетики ждет рекордов.

«Цены на энергоносители останутся высокими и будут расти, пока не восстановится значимый поток судоходства через Ормузский пролив», — заявил министр энергетики США Крис Райт.

Но больше всех от блокировки страдает Старый свет. У Америки, если что, есть своя нефть, канадская, а теперь еще и венесуэльская. А вот у Европы теперь нет ни российской, ни ближневосточной.

«Посмотрите на эту цифру: 435 миллионов долларов потерь в день!» — сообщает французский телеканал BFMTV.

Глава Минфина Великобритании открыто критикует старшего брата.

«Я очень разочарована и зла, что США вступили в эту войну», — заявила канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз.

И вот уже Макрон со Стармером, как всегда, хотят куда-то направить войска.

«В эту пятницу Франция и Соединенное Королевство проведут конференцию, в которой примут участие страны, готовые внести вклад в многостороннюю и чисто оборонительную миссию, направленную на восстановление свободы судоходства в проливе», — написал в соцсети президент Франции Эммануэль Макрон.

Котировки российской марки нефти Urals за минувшие сутки дважды улетали в стратосферу: сначала с 96 до 114 долларов за баррель, затем до 120.

«Мы свою нефть продолжаем продавать, какие бы санкции на нас не накладывали. Даже некоторые санкции, мы видим послабление по некоторым санкциям именно из-за того, что никому этой нефти не хватает», — отметил экономист Алексей Родин.

И американцам, у которых до атаки на Иран была и нефть по 70, и работающий Ормузский пролив, остается лишь грустно шутить.

«То есть мы блокируем иранскую блокаду? Это гениально. Это как если бы сантехник сказал: «Другой сантехник прочистил бы засор в вашем унитазе, но я сыграю в многомерные шахматы и удвою засор», — иронизирует ведущий ток-шоу.

Получается, Ормузский пролив — узкое горлышко мировой экономики — отныне закупорено сразу двумя пробками. А значит, и открыть его будет в два раза сложнее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.