Заглянула в гости к смерти: как врачи вернули к жизни женщину спустя 5 часов

Пациентка замерзла, ее сердце остановилась, а температура тела уже опустилась ниже 25 градусов.

Главная новость этого дня, словно эпизод народной якутской сказки, в которой шаман воскрешает человека. В это сложно поверить, но в действительности все так и случилось. Только вместо шамана оказался врач, ему привезли пациентку, замерзшую на улице.

С точки зрения современной медицины реанимировать тело, температура которого меньше 25 градусов, уже не возможно. Но чудо произошло. Большинство врачей, узнавших эту историю первоначально, предполагали, что их просто обманывают.

Так что это — мистификация или та самая технология криозаморозки, о которой так мечтает человечество?

Трагичная, но типичная ситуация для холодного времени года. Человек возвращался после застолья, присел на скамейку и уснул. В итоге — переохлаждение. Сердцебиения нет, давление на нуле, на кардиограмме — прямая линия. Обычно с такими показателями отправляют сразу в морг. Но бригада скорой помощи в городе Мирный отвезла пациента в больницу. И врачам удалось невероятное.

«Метод быстрой разморозки пациентов при общем переохлаждении заключается в промывании желудка и мочевого пузыря подогретыми растворами. И таким образом температура поднимается до необходимых величин, когда уже можно производить сердечно-легочную реанимацию», — объяснила заведующая стационаром центральной районной больницы города Мирный Наталья Степанова.

Кадры из палаты реанимации. Пациент еще без сознания, но уже дышит. Видно, что это не мужчина, как сообщалось ранее, а женщина. И вообще эта загадочная история обрастает все новыми подробностями. Оказывается, в городе Мирный размораживать людей — обычное дело.

«Мы раньше многих больных так оживляли. У нас поступали в общем совершенно мертвые люди», — отметил доктор медицинских наук, профессор Северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Рево Алексеев.

Методику, которую применили врачи в ЦРБ города Мирный, он разработал много лет назад. Тело пациента нагревают до тридцати четырех градусов, но очень медленно, чтобы не повредить сосуды. И тогда мозг, который находится в состоянии гипотермии, снова начинает работать. А затем восстанавливается сердечный ритм и дыхание.

«Это состояние холодового наркоза. И в течение нескольких часов или даже полсуток, есть возможность оживить мозг», — заявил Алексеев.

Александр из Красноярска тоже попал в больницу в состоянии клинической смерти. Зимой 2024 года он шел с работы и потерял сознание. Когда его нашли, температура тела упала до двадцати градусов. Схема реанимации была похожей — медленно согреть весь организм, запустить легкие и сердце.

«Конечно, я обрадовался. Это как второй шанс. Значит, мне нужно что-то здесь поправить в своей жизни», — сказал Александр.

Но это как лотерея. Кого везти в больницу спасать, а кого сразу признать безнадежным, если признаков жизни у пациента уже нет, решает бригада скорой помощи. Единой методики по разморозке не существует.

«Проблема заключается в том, что в наших клетках содержится вода. Она начинает кристаллизоваться при температуре ноль градусов Цельсия. То есть клетки всего организма пробиваются именно кристаллами воды. Для того чтобы человека сохранить, надо вводить определенные растворы, которые вытесняют воду», — объяснил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Методика, с помощью которой врачи спасли женщину в городе Мирный, даже не запатентована. Для регистрации авторы не провели достаточно исследований, официально эксперименты проводили только на свиньях. Врачи местной больницы применяют ее на свой страх и риск.

«Врач ничего не нарушил. Он имеет право использовать доступные ему методы, если они соответствуют диагнозу», — подчеркнула юрист Алена Барсова.

Спасенная женщина из города Мирный здорова и уже дома. Но распространить этот метод на все больницы пока небезопасно, потому что гарантии нет, а как работает механизм разморозки человека, до сих пор до конца не понимают даже те, кому удалось это сделать.