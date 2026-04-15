«Кусочек света и тепла»: Елизавета Базыкина о роли женщин и детей в жизни

Звезда фильма «Коммерсант» объяснила, на ком на самом деле держится мир.

Актриса театра и кино Елизавета Базыкина четко определяет роли женщин и мужчин в мировом устройстве. Поэтому свою героиню Ирму из фильма «Коммерсант» еще на момент начала съемок она назвала олицетворением счастья, света, тепла и домашнего уюта в мрачной истории. Именно женщины согревают сердца и помогают мужчинам переживать трудные времена.

Своим мнением о гендерных ролях Базыкина поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере картины. Она отметила, что персонажи Ирмы и ее сына Антона буквально спасли главного героя, которого сыграл Александр Петров, дали ему надежду и внутренние силы на борьбу за выживание и сохранение раненой души.

«Во всем мире таким кусочком яркого света и тепла и солнечных лучей являются женщины и дети. Ну, мне кажется так, что мужчины больше отвечают за какую-то ремесленную часть жизни, за безопасность, а вот женщины и дети — это свет, тепло, уют и радость», — сказала артистка.

Жизнь сложна и полна испытаний, и порой внешние события отражаются на внутреннем мире человека. И часто трагедии и переживания отбрасывают тень на душу, а порой это темное пятно остается навсегда. По мнению Елизаветы Базыкиной, важно ценить лучшие моменты, добрые поступки, подпитываться позитивными аспектами бытия, чтобы не лишиться своего света.

«Верить в лучшее, любить себя, все время возвращаться мысленно к благодарности за свою жизнь, к благодарности за все, что ты имеешь, и как-то хранить в себе мотивацию на сохранение этих всех чувств и развитие в хорошую сторону», — добавила актриса.

Герой фильма «Коммерсант» — начинающий банкир Андрей, который в погоне за легкими деньгами оказался втянут в мошенническую схему и попал в тюрьму на несколько лет. Картина о переосмыслении жизни и поиске нового себя. Автором литературной основы, романа «Сажайте, и вырастет», стал предприниматель Андрей Рубанов, который сам занимался бизнесом в лихие девяностые, был арестован и в течение трех лет добивался оправдания.

Это первая картина режиссерского дуэта Федора и Никиты Кравчуков, Александр Петров исполнил главную роль и взял на себя обязанности креативного продюсера. Также в фильме задействованы актеры Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов, Иван Фоминов, Никита Павленко, Александр Кудин и рэпер Хаски (Настоящее имя Дмитрий Кузнецов. — Прим. ред.)

