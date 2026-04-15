Семь школьниц из Подмосковья получили реальные сроки за избиение одноклассницы

Девочки проведут в воспитательной колонии до четырех с половиной лет. Пострадавшая подвергалась насилию, в том числе сексуального характера, неоднократно.

В Подмосковье суд приговорил к реальным срокам школьниц, которые издевлись над одноклассницей и знакомой 14-летней девочкой. Одну из жертв избили, другую после побоев ставили на колени и заставляли раздеться, что следствие расценило как «иные действия сексуального характера». Об этом сообщили представители пресс-службы управления Следственного комитета (СК) России по Московской области в мессенджере МАХ.

Девятого декабря 2024 года шестеро из осужденных, девушки 15-16 лет, побили одноклассницу в туалете школы в Котельниках. Позже, в тот же день, все семеро напали на вторую жертву в Люберцах. За хулиганство и сексуализированное насилие в звисимости от степени участия двум школьницам дали четыре и 4,6 года воспитательной колонии, остальные получили по 1,6 год условно.

Сестра пострадавшей в Котельниках рассказывала журналистам, что агрессоры по очереди били одноклассницу по голове и снимали все на видео. Подруги пытались найти помощь у учителей, забегали в классы, но их прогоняли, мол, срывают урок. Педсостав позже пытался решить проблему тихо, что примечательно, при участии матери пострадавшей, но ее сестра написала главе Диги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, и конфликт получил огласку.

Следователи провели больше 20 допросов и очные ставки, в рамках дела прошли 12 судебных экспертиз. Помимо вынесенных приговоров суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

