Ливан и Израиль перейдут к прямым переговорам при участии США

Ливан и Израиль договорились о прямых переговорах при участии США

Стороны уже согласовали время и место дипломатической встречи.

Ливан и Израиль договорились перейти к прямым переговорам после предварительных консультаций в Вашингтоне. Об этом сообщили в Государственном департаменте США по итогам трехсторонних обсуждений с участием сторон.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт заявил, что участники встречи согласовали запуск прямого диалога, в том числе определили время и место переговоров.

В ходе обсуждений стороны также рассмотрели конкретные шаги, необходимые для начала переговорного процесса. Ливан, как отмечается, выступил за прекращение огня и принятие мер для преодоления гуманитарного кризиса. Израиль, в свою очередь, подтвердил готовность к прямому взаимодействию.

Американская сторона выразила надежду, что будущие переговоры позволят выйти за рамки соглашений, достигнутых в 2024 году, и приведут к более устойчивому урегулированию ситуации.

Кроме того, в Госдепе указали, что Израиль намерен поддерживать Ливан в вопросах, связанных с разоружением «Хезболлы» и других негосударственных вооруженных формирований.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Ливан обрушились масштабные бомбардировки Израиля.

