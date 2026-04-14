У 14-летней Маргариты большие планы — она хочет стать артисткой, как мама, но перед этим получить хорошее музыкальное образование.

Заслуженная артистка РФ Жасмин (Настоящее имя Саша Шор. — Прим. ред.) поделилась успехами 14-летней дочери Маргариты и рассказала о ее планах. Девочка, по словам звезды, очень хочет пойти по ее стопам и стать певицей. Но не благодаря имени знаменитой мамы, а заслуженно, получив перед этим хорошее образование.

Сейчас Маргарита учится в музыкальной школе имени Гнесиных. Не просто учится, а на одни пятерки и с заявкой на красный диплом. Как отметила Жасмин, ее дочь обожает петь и постигает это мастерство с большим удовольствием. Сейчас — важный период, будущая певица готовится к экзаменам, а мама старается оберегать ее от стресса.

«В данное время я ее не очень трогаю… В конце мая у нее экзамены в школе имени Гнесиных. И я очень за нее переживаю, потому что девочка у нас учится на бюджете, и поэтому ответственность очень большая. Я говорю: „Малышка, мы — только на красный диплом!“ Она такая (кивает)», — поделилась исполнительница с корреспондентом 7Дней.ru.

После Гнесинки Маргарита планирует поступить в музыкальное училище и консерваторию, но перед этим взять небольшой перерыв. Заботливая мама считает, что старательной ученице нужно отдохнуть, прежде чем снова вливаться в напряженный график занятий.

«Есть большие планы: училище, консерватория, но мы хотим полгодика отдохнуть, а потом опять вперед», — сказала Жасмин.

Наследница звезды с малых лет занималась музыкой и мечтала о певческой карьере. Дебютировала в два года и не абы где, а на сцене Государственного Кремлевского дворца на сольном концерте мамы с песней «Дольче вита». Малышка, по словам Жасмин, с нетерпением ждала выхода, а когда настала пора, задумалась и немного опоздала — пришлось выбегать. Но своим выступлением Маргарита осталась довольна, она не сомневалась, что все мамины песни теперь часть ее репертуара.

У Жасмин трое детей. Старшего сына Михаила она родила в браке с ресторатором Вячеславом Семендуевым, наследник в прошлом году подарил звезде внука Борис. От брака с бизнесменом Иланом Шором у певицы дочь Маргарита и десятилетний сын Мирон.

