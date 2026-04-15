Операторы связи и сервисы начали предупреждать россиян о включенном VPN

При попытке входа с включенным «помощником» обходом блокировок некоторые приложения могут быть недоступны.

Российские операторы связи и онлайн-сервисы начали предупреждать пользователей о возможных проблемах при использовании VPN и других инструментов обхода ограничений. Об этом сообщило информагентство РИА Новости.

Теперь мобильные приложения операторов связи показывают уведомления с рекомендацией отключить VPN (от английского Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть». — Прим. ред.) для корректной работы. Так, в приложении МТС сообщают, что при активном VPN данные могут отображаться некорректно. Тогда как в приложении «Мегафон» пользователям предлагают отключить такие сервисы, чтобы все работало стабильно. Аналогичную рекомендацию дают и в «Билайне», где отмечают, что без VPN функциональность работает лучше.

Ограничения вводят и крупные цифровые сервисы. Например, при попытке входа с включенным VPN некоторые приложения могут блокировать доступ. В платежном сервисе «Яндекс Пэй» пользователям сообщают, что вход с активным VPN невозможен, поскольку так требует регулятор. Подобные же меры применяются и на других платформах, в том числе маркетплейсах и онлайн-сервисах.

В апреле подобные предупреждения начали появляться и в приложениях ретейлеров и заведений общественного питания, среди них Wildberries, «Шоколадница» и «Иль дэ Ботэ».

До этого глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявлял о необходимости снизить уровень использования VPN в стране.

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал полное восстановление интернета после снятия ограничений.

