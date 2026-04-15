Украинские беспилотники начнут производить в Норвегии

Фото: Reuters/Michael Kappeler

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Помимо этого, Осло и Киев планируют совместно работать над увеличением выпуска боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Норвегия и Украина договорились о развитии совместного производства беспилотников. Как передает агентство Reuters со ссылкой на норвежское правительство, стороны намерены расширить сотрудничество в оборонной сфере, в том числе выпуск техники и укрепление военной инфраструктуры.

В источнике отметили, что Осло и Киев планируют не только наладить производство дронов, но и совместно работать над увеличением выпуска боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Сотрудничество стран будет охватывать сразу несколько направлений в военной отрасли.

До этого 5-tv.ru сообщал, что Норвегия продолжит финансовую поддержку Украины. В текущем году страна планировала направить на эти цели более семи миллиардов евро (свыше 624,8 миллиарда рублей. — Прим. ред.).

Кроме того, по итогам переговоров министры обороны двух государств подписали ряд документов. В частности, меморандум, предусматривающий внедрение единых стандартов качества оборонной продукции. Также было заключено соглашение между компаниями двух стран о создании совместного оборонного предприятия на территории Украины.

В дипломатических документах отмечалось, что Норвегия планирует увеличить расходы на оборону. В 2026 году они могут достичь 3,4% от валового внутреннего продукта. Для этого предполагается дополнительно направить около 4,2 миллиарда норвежских крон, что эквивалентно примерно 358 миллионам евро (примерно 32 миллиарда рублей. — Прим. ред.).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.