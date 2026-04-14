Кулаком в лицо: рэпера Канье Уэста обвинили в нападении на человека

TMZ: на Канье Уэста подали в суд за нападение на человека в голливудском отеле

Новый судебный иск стал еще одним эпизодом в череде резонансных событий, связанных с именем артиста.

На американского рэпера Канье Уэст подали иск в суд по делу о нападении на человека в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на судебные документы.

Исходя из материалов дела, истец утверждает, что инцидент произошел около года назад. По его версии, Уэст подошел к нему в ресторане отеля и без предупреждения ударил кулаком в лицо, после чего мужчина упал. Далее, как указано в иске, артист продолжил наносить удары, пока пострадавший находился без сознания.

Также заявитель считает, что рэпер впоследствии необоснованно обвинил его в неподобающем поведении по отношению к женщине и повторил эти утверждения публично.

Истец предпочел не раскрывать свое имя. В иске заявлены требования о компенсации за физический вред и моральный ущерб, однако точная сумма не уточнялась.

До этой ситуации имя артиста фигурировало и в других скандалах. Так, в начале апреля власти Великобритании запретили Уэсту въезд в страну, где он должен был выступить на фестивале Wireless впервые за 11 лет. Премьер-министр государства Кир Стармер заявлял, что приглашение музыканта изначально вызывало вопросы.

После введения запрета стало известно об отмене фестиваля в Лондоне. Организаторы отмечали, что кандидатура Уэста ранее была согласована с заинтересованными сторонами, и на этапе подготовки возражений не возникало.

