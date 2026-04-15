Укус кота спас хозяйку от смерти в пожаре в Удмуртии

В Удмуртии котенок укусил хозяйку за ногу и этим спас ее от пожара

Домашний кот разбудил 68-летнюю женщину во время ночного пожара В Удмуртии. Благодаря пушистому спасителю она успела вовремя заметить огонь и избежать серьезных последствий. О происшествии сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел 14 апреля в деревне Курегово Завьяловского района. По данным спасателей, накануне женщина после посещения бани собрала горячую золу и угли в металлическое ведро и оставила их в теплице. Позже она пересыпала содержимое в пластиковую бочку, которая находилась в дровнике. Выяснилось, что угли к тому моменту еще не остыли, что и стало причиной возгорания.

Пенсионерка проснулась около четырех часов утра от того, что котенок начал кусать ее за ноги. После пробуждения она заметила через окно зарево от горящих хозяйственных построек, расположенных рядом с домом.

От пожара полностью сгорели дровяник и две теплицы. Кроме того, огонь повредил кровлю хлева и частично жилой дом. На место прибыли девять пожарных и две единицы техники, которые ликвидировали возгорание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что собаку и 50 котов спасли из горящего дома в Калининграде.

