Радиоактивную кукурузу и пшеницу более пяти лет выращивали в Чернобыле

Выясняется, попала ли продукция на рыночные прилавки.

Прекращена деятельность компании, которая более пяти лет использовала сельскохозяйственные земли в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС для выращивания зерновых культур. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

По данным ведомства, специализированная экологическая прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киевской области с иском о возврате государству трех земельных участков общей площадью свыше 190 гектаров.

«Специализированная экологическая прокуратура офиса генпрокурора обратилась в Хозяйственный суд Киевской области с иском о возвращении государству трех земельных участков общей площадью более 190 гектаров. Эти земли расположены в Вышгородском районе, в зоне отчуждения и обязательного отселения, пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что участки были незаконно выведены из государственной собственности и переданы в коммунальное владение, после чего оформлены на частную структуру. С 2020 года земли фактически использовались для аграрного производства, включая выращивание пшеницы и кукурузы.

В прокуратуре подчеркнули, что основанием для регистрационных действий стало решение несуществующего Полесского районного совета. В ведомстве также заявили о рисках для здоровья населения при возможном попадании продукции с указанных территорий в торговые цепочки.

Суд уже открыл производство по делу и приступил к подготовительным процедурам.

Ранее украинские силовые структуры уже выявляли схожие схемы использования земель в зоне отчуждения. В частности, сообщалось о случаях выращивания и последующей реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на загрязненных территориях Житомирской области.

