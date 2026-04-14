СК сообщил о задержании главреда Telegram-канала «Сапа» и сотрудника полиции

Следствие установило передачу служебных данных за денежное вознаграждение.

Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева и оперативного дежурный дежурной части УМВД по Махачкале задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, не позднее июля 2020 года Джикаева, находясь в Москве, по предварительной договоренности с сотрудником полиции получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. Информация включала персональные данные граждан и относилась к категории ограниченного доступа.

Как установили следственные органы, в период с июля 2020 года по июнь 2025 года полицейский получил от журналиста денежные средства на сумму более 250 тысяч рублей за предоставление указанных сведений. В зависимости от роли каждого фигуранты подозреваются в превышении должностных полномочий, получении и даче взятки.

В рамках расследования подозреваемых планируют доставить в Москву для проведения следственных действий. Обыски прошли по местам проживания и работы фигурантов во Владикавказе и Махачкале. В ходе мероприятий изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для уголовного дела.

«Разглашение закрытой информации могло способствовать уничтожению следов преступлений, препятствовало раскрытию и расследованию уголовных дел. Также нарушены законные интересы граждан, чьи персональные данные были распространены», — сказано в сообщении МВД.

